إختبار منطاد موجّه لا يحتاج إلى سارية ربط

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أعلن دميتري ديكتيريوف مدير مختبر الشباب في معهد الفيزياء الحرارية، أن اختبارات المنطاد الموجه جرت في المرفأ وفي الشارع.وأشار إلى أن "المنطاد الموجه يعمل بالدفع الدوري ويمكنه الإقلاع والهبوط من دون الحاجة إلى سارية ربط، كما أن لديه قدرة عالية على المناورة".وأشار إلى أن هذا المنطاد يتميز بقدرته العالية على المناورة ثلاثية الأبعاد، أي الإقلاع العمودي، والهبوط العمودي، والدوران في مكانه، ويمكن أن يعتمد الدوران على تركيب، ومواقع تثبيت أجهزة الدفع، حول الجزء الأمامي أم الجزء الخلفي، بالإضافة إلى تعويض اضطرابات الرياح الجانبية، والرسو دون الحاجة إلى سارية ربط، والتعويض الديناميكي لوزن الحمولة.ووفقا له، تخلّى المصممون في نموذج هذا المنطاد عن الزعنفة الرأسية والجناحين الصغيرين، لأنها تتأثر بالرياح الجانبية. (روسيا اليوم)