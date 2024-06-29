لم تتمالك نفسها.. قفزت من شرفة منزلها بعد صدور حكم بسجن خطيبها

قفزت شابة مصرية بالغة من العمر 20 سنة من شرفة منزلها بأوسيم إحدى مدن محافظة الجيزة، بعد صدور حكم بالسجن ضد خطيبها.

وتبين من خلال جمع المعلومات والتحريات أن الفتاة التي تدعى آمنة والبالغة من العمر 20 سنة، قامت بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها، عقب صدور حكم بالسجن المشدد 7 سنوات ضد خطيبها، الأمر الذي جعلها تعاني من حالة اكتئاب دفعها للانتحار حزنا عليه.

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وكانت الإدارة العامة لأمن الجيزة، تلقت إخطارا، يفيد بسقوط فتاة من شرفة شقتها ووفاتها، وبالانتقال والفحص تبين أنها تعاني من جروح في الرأس وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة سقوطها.



