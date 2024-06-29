Advertisement

منوعات

مُصاب بحالة نادرة: "علي الضاحك" يخشى حضور الجنازات والجميع يقصده لهذا السبب (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1217201-638552292270728423.png
Doc-P-1217201-638552292270728423.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقب التركي علي توتار بـ"الرجل الضاحك" لإصابته بحالة صحية نادرة، تجعله غير قادر على التوقف عن الضحك.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.
 
Advertisement
 
 
ميكانيكي الإطارات علي توتار (42 عاما)، متزوج وأب لطفلين، يضحك باستمرار. ويلفت التاجر المعروف في المنطقة باسم "علي الضاحك" انتباه الجميع من خلال قيامه بعمله مبتسما، بغض النظر عن الحر الشديد الذي تشهده المنطقة.

توتار يضحك في كل حدث، ولهذا لا يستطيع الذهاب إلى الجنازات. وقال توتار: "الجميع يأتي هنا للضحك. يلقبونني بالرجل الضاحك علي توتار. أنا أضحك حتى لو كان الجو حارا جدا. الضحك في الحر لا يتعبني. فكي لا يؤلمني. أعمل في درجة حرارة 60 درجة". الحرارة لا تهمني، لا أستطيع أن أغضب أبدًا".

وأوضح توتار أنه يواجه أصعب الأوقات في الجنازات، وقال: "أصعب أوقاتي في الجنازات، لا أذهب إلى الجنازات كثيراً، لقد منعت نفسي من الجنازات لأنني أضحك في الجنازات، ولا أستطيع الذهاب إلى الجنازات الأخرى.. يأتي الناس ليضحكوا عليّ أكثر من تغيير إطار السيارة."(العربية)


منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:36 | 2024-06-29
03:00 | 2024-06-29
00:00 | 2024-06-29
23:00 | 2024-06-28
15:07 | 2024-06-28
12:57 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24