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منوعات
سقطت من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء.. وفاة مروعة لمعلمة مصرية
Lebanon 24
29-06-2024
|
03:36
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لقيت معملة مصرية مصرعها حيث سقطت من المصعد أثناء إخراجها منه بعد انقطاع الكهرباء.
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط معلمة تدعى همت مصطفى تبلغ من العمر 49 عاما عامًا، داخل مصعد بمبنى سكني في عزبة الطويلة بمحافظة كفر الشيخ.
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وتبين أن المعلمة التي تدرس اللغة العربية في المدرسة الفندقية كانت في طريقها لمنزلها وانقطعت الكهرباء فجأة أثناء وجودها في المصعد، وعند محاولتها الخروج منه تعثرت قدماها وسقطت.
وسارع الجيران لمحاولة إنقاذها، ونقلوها على الفور إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وأمرت النيابة بدفنها.(العربية)
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