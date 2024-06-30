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ألقوا طفلاً من الطابق الخامس أثناء سرقتهم مسكنا

Lebanon 24
30-06-2024 | 01:29
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باشرت نيابة مدينة المعصرة المصرية التحقيق مع 5 متهمين بإلقاء طفل من الطابق الخامس بعد أن استشعر بهم وقاومهم في أثناء دخولهم للسرقة.
كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات، 
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البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، إشارة من مستشفي قصر العيني، تفيد استقبال طفل عمره 14 عاما، مصاب بكسور ونزيف داخلي.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام 5 لصوص، بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه تصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.
 
وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق. (سكاي نيوز)
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