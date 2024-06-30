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منوعات
توقعات فنيّة لليلى عبداللطيف: خبر مؤسف في لبنان وفضيحة لممثل بالصوت والصورة
Lebanon 24
30-06-2024
|
07:11
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قالت ليلى عبداللطيف إنّ ممثلًا عربيًّا مشهورًا سيتعرض لفضيحة مدوية بعد تقديم شكوى في حقه بالصوت والصورة؛ وذلك بتهمة التزوير والاختلاس، وقد تكون نهايته "خلف القضبان".
ولفتت إلى أن فضيحة الممثل تقف وراءها إعلامية عربية، حيث ستفضحه وتكشف المستور عن أشخاص آخرين متورطين بعمليات اختلاس وتزوير.
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وسُئِلت عما إذا كان الممثل من الجنسية اللبنانية، فأجابت بالنفي مشددةً على أنه من جنسية عربية.
وفي سياق توقعاتها، أشارت إلى حادثة مقتل فنان من الصف الأول في حادثة تحيطها الغموض.
وكشفت عبداللطيف عن خبرٍ مؤسف سيعيشه لبنان، إذ سيغادر صوت جميل ومعروف الحياة بين منتصف عام 2024 و2025.
أما بالنسبة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فشددت على أنها ستعود إلى خشبة المسرح بقوة. (فوشيا)
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