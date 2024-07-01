أثناء تجوالها داخل متجر.. سيدة تحاول اختطاف طفل من أمه شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيدة وهي تحاول "خطف" طفل من أمه أثناء تجوالها داخل متجر بمدينة طنطا المصرية، لتفجر بعدها "الخاطفة" مفاجأة خلال التحقيق.



وقالت الأم، مقدمة الشكوى: "كان ممكن أرجع بيتي بدون ابني عشان الست دي قررت في لحظة إنها تخطفه وتحرق قلبي عليه طول العمر لولا ربنا ستر ولحقتها، الله أعلم حرقت قلب كم أم على ابنها.. لكن للأسف لم نتمكن من احتجازها حتى قدوم الشرطة، لكن سيتم القبض عليها بإذن الله".

مصر...



كاميرا مراقبة في مدينة طنطا وثقت لحظة محاولة امرأة خطف طفل من أمام أمه لكنها تداركت الوضع بسرعة.



الخاطفة قالت بأنها أمسكت يد الصغير بالخطأ معتقدة أنه ابنها وهو ما لم تصدقه الأم.



قالت الأم في حسابها على الفيسبوك: كان ممكن أرجع بيتي بدون ابني عشان الست دي قررت في لحظة… pic.twitter.com/AidCiETfoa — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 29, 2024 Advertisement

وفي وقت لاحق، كشفت السيدة مرتكبة الواقعة في التحقيقات، أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها اثنين من أبنائها، أحدهما 3 سنوات والآخر 5 سنوات، وقامت باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد ابنيها عن طريق الخطأ لأنها كانت مشغولة بشراء المستلزمات.



من جانبها، أخلت النيابة العامة، سبيل المتهمة بعد نفي تحريات المباحث للواقعة وأن اصطحابها للطفل حدث عن طريق الخطأ.



وقالت والدة الطفل: "بشكر للأجهزة الأمنية على سرعة ضبط المتهمة، جابوها وكلموني علشان أروح أتعرف عليها وعرفتها فعلا".

كانت هتخطفه مني.. أول ظهور لـ والدة سليم صاحبة فيديو محاولة الخطف داخل سوبر ماركت بطنطا pic.twitter.com/vpU4nH0E2t — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) June 29, 2024

وأضافت: "بنتمنى اللي حصل ميحصلش لحد، أنا ابني كويس وحالتي النفسية وحشة جدا، الله يكون في عون الناس اللي أولادها بيتخطفوا منها فعلا، أنا مش هقول للأمهات ياخدوا بالهم من عيالهم لأني كنت واخدة بالي جدا من ابني، أنا هوجه رسالة للمجرمين وبقولهم حرام عليكم، أنتم بجد هتعملوا أي في العيال". (روسيا اليوم)







