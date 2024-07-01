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فنون ومشاهير

فنانة تنشر فيديو للص.. هكذا تُوفِيَ أمام منزلها

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:37
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لقي لص مصرعه صعقا بالكهرباء، أمام "فيلا" الفنانة حسناء سيف الدين، في منطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة المصرية، بعدما حاول فصل الكهرباء عن المنطقة، حسبما قالت الممثلة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".
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وفي الفيديو، تظهر الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، التي قامت بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة. (العربية)

فنون ومشاهير

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