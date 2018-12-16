تقاليد الملكة صارمة.. كيف تحتفل العائلة المالكة في بريطانيا بالميلاد؟

تتمسك العائلية الملكية البريطانية بمجموعة من التقاليد والعادات لدى احتفالها بعيد الميلاد المجيد.من أبرز العادات الملكية، احتفال العائلة مجتمعة في مزرعة ساندربنغهام، حيث يقومون بفتح هدايا العيد وصولًا إلى تناول العشاء معاً...الا أن هناك عادات للعائلة المالكة لم يسمع بها أحد!1-حضور حفلات الجمعيات الخيريةيعتبر أفراد العائلة المالكة بمثابة رعاة لمؤسسات خيرية متنوعة ومتعددة، وخلال موسم الأعياد، يستغلّ كل فرد من العائلة المناسبة لدعم تلك المؤسسات من خلال حضور الحفلات، كما فعل مؤخراً الأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون لدى حضورهما احتفالات عائلات العسكريين البريطانيين الذين يخدمون في قبرص.2-يرسلون بطاقات معايدة الى المهنئين في جميع أنحاء العالمترسل العائلة المالكة بطاقات معايدة لمناسبة عيد الميلاد مع صور عائلية سنوياً الى المهنئين حول العالم.ووفقا لموقع العائلة المالكة الرسمي فإن الملكة والأمير فيليب يرسلان حوالى 750 بطاقة سنوياً.3-تستقل الملكة القطار إلى مدينة ساندرينغهامتقضي الملكة عطلة عيد الميلاد مع العائلة في منزلهم بساندرينغهام، وتذهب الملكة الى هناك بالقطار كل عام عبر محطة كينغ لين في نورفولك.4-تتبرع الملكة للمؤسسات الخيرية المحلية في وندسور كل عامبالإضافة إلى تلك التبرعات، يكشف الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة أن الملكة تعطى أشجار عيد الميلاد الى دير وستمنستر، وكاتدرائية القديس بولس وكاتدرائية القديس جاليز وكانونجيت كيرك، وذكر الموقع ايضاً أن الكنائس والمدارس في منطقة ساندرينغهام ستحصل ايضا على أشجار من صاحبة الجلالة.5-الملكة لديها العديد من أشجار الميلادفي كل عام يتم إحضار 3 أشجار الى قاعة قصر باكنغهام، وتملك العائلة المالكة شجرة عيد ميلاد كبيرة وشجرة اصطناعية فضية كبيرة في غرفة الطعام في ساندرينغهام، حتى إن الملكة تسمح لأحفادها بأن يساعدوا في تزيينها.6-لعبة "charades on Christmas"التقاليد الملكية لا تمنع أفراد العائلة من قضاء أوقات مرحة لا سيما مع الأطفال ولعب charades on Christmas في كل عام.