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منوعات
أغلى شقة في أوروبا للبيع.. مواصفاتها مذهلة وهذا سعرها
Lebanon 24
16-12-2018
|
17:00
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"بمواصفات مغرية" طُرح منزل فخم جدا للبيع مقابل أغلى سعر في أوروبا، بالرغم من أنه لا يضم سوى 6 غرف.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الشقة الخاطفة للأنظار تقع في موناكو، وتطل على مناظر رائعة، مشيرة إلى أن سعرها يبلغ 67 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار).
والمنزل المسمى "بانوراما" يضم 6 غرف نوم، و4 مواقف للسيارات، إلى جانب شرفة كبيرة تحيط بالشقة، وتبلغ مساحتها 700 متر مربع.
ومن هناك يمكنك الاستمتاع بمناظر موناكو الخلابة، من بينها مسار فورمولا 1 وميناء "هرقل".
وتقول الشركة المكلفة بتسويق الشقة "فينلي برور"، إن المنزل يضم غرفة مزدوجة كبيرة لاستقبال الضيوف، ومطبخ واسع، بالإضافة إلى غرفة عبارة عن "سينما" مجهزة بأحدث التقنيات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام.
والشقة مصممة اعتمادا على فن "آرت ديكو" من قبل مهندس معماري شهير، وتضم وسائل ترفيه حديثة.
وفي حال اقتنيتها، فسيكون نجوم الفورمولا 1 جيرانا لك، بمن فيهم لويس هاميلتون ونيكو روسبيرغ ديفيد كولتارد وجنسون باتون، إلى جانب نجوم هوليوود ومطربين عالميين.
المصدر: سكاي نيوز
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