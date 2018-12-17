برج الحملقد تكون في حاجة إلى نظام غذائي جديد يمنحك المزيد من النشاط.برج الثورخفف عن نفسك أيها الثور وتذكر أنك لست وحيداً.برج الجوزاءلا تخف من العقبات فالأفلاك تقف إلى جانبك وتدعمك.برج السرطاناستفد من وقت الفراغ أيها السرطان للحصول على بعض الراحة.برج الأسدالرياضة هي الحل السحري للمشاكل الصحية التي تعاني منها.برج العذراءتقوم بعملك بمهارة ما يضعك موضع ثقة الزملاء واطمئنانهم.برج الميزانرغبتك في تطوير أعمالك تدفعك إلى الغوص في أمور غريبة.برج العقربأحد الزملاء يبدي انزعاجه من تدخلك الدائم في شؤونه الخاصة.برج القوسأنت تغامر بمصيرك المهني والنجوم تنصحك بالتروي والتفكير ملياً.برج الجديتقوم بتغيير في جدول أعمالك كي تتمكن من إنجازها سريعاً.برج الدلوحكّم قلبك وعقلك قبل التورط في علاقة عاطفية غير واضحة المعالم.برج الحوتتنهال عليك الأعمال من كل حدب وصوب وهذا أمر يسرك.