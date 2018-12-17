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برجك اليوم

Lebanon 24
17-12-2018 | 06:07
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برج الحمل

قد تكون في حاجة إلى نظام غذائي جديد يمنحك المزيد من النشاط.

برج الثور

خفف عن نفسك أيها الثور وتذكر أنك لست وحيداً.

برج الجوزاء

لا تخف من العقبات فالأفلاك تقف إلى جانبك وتدعمك.

برج السرطان

استفد من وقت الفراغ أيها السرطان للحصول على بعض الراحة.

برج الأسد

الرياضة هي الحل السحري للمشاكل الصحية التي تعاني منها.

برج العذراء

تقوم بعملك بمهارة ما يضعك موضع ثقة الزملاء واطمئنانهم.

برج الميزان

رغبتك في تطوير أعمالك تدفعك إلى الغوص في أمور غريبة.

برج العقرب

أحد الزملاء يبدي انزعاجه من تدخلك الدائم في شؤونه الخاصة.

برج القوس

أنت تغامر بمصيرك المهني والنجوم تنصحك بالتروي والتفكير ملياً.

برج الجدي

تقوم بتغيير في جدول أعمالك كي تتمكن من إنجازها سريعاً.

برج الدلو

حكّم قلبك وعقلك قبل التورط في علاقة عاطفية غير واضحة المعالم.

برج الحوت

تنهال عليك الأعمال من كل حدب وصوب وهذا أمر يسرك.
 

المصدر: لها
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