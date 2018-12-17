خطوبة طفلين بسن الـ14 عاماً تثير ضجة.. يدرسان بالصف السابع! (صور)

رغم التدخلات الحكومية المستمرة لمواجهة زواج القاصرات، شهدت مصر خطوبة طفلة لا يتجاوز عمرها الـ 14 عاما.وفي التفاصيل أنّه أقيم في مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ في دلتا مصر مساء السبت حفل خطوبة طفلين يبلغان من العمر 14 عاماً، ومازالا يدرسان في الصف الثاني الإعدادي أي السابع ابتدائي.وأثارت الخطوبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً كبيراً، لا سيما أنّها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقلّ عمرهم عن 18 عاماً في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفاً متزوجون ومطلقون.يُذكر أنّ مصر شهدت حالات زفاف وخطوبة أطفال في الأعوام الأخيرة أثارت جدلا كبيرا على مستوى مصر والعالم.وكان مواطن مصري وشقيقه بمحافظة القليوبية قد أقاما قبل عامين حفلاً لخطوبة ابنيهما زين تلميذ بالصف الثاني الابتدائي عمره 7 سنوات، وابنة عمه فريدة التي لم تلتحق بالتعليم بعد وعمرها 4 سنوات، وكانت قيمة الشبكة 18 ألف جنيه، وأحال النائب العام أهالي العروسين للتحقيق.