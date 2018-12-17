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تعرّفوا إلى نسب وفرص الانسجام بين الأبراج!

Lebanon 24
17-12-2018 | 09:30
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يعتمد التوافق بين الأشخاص على ركائز عديدة، ولعلّ أبرزها التفاهم والانسجام بين الطرفين؛ لبناء علاقة وطيدة وناجحة. وبما أن الأبراج تلعب دوراً كبيراً في معرفة طباع وشخصية كل برج، فهي أيضاً تساعد في معرفة نسب التوافق فيما بينها. 

اكتشفوا نسب التوافق بين الأبراج:

برج الحمل: من 21 آذار وحتى 19 نيسان
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الحمل تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الدلو والجوزاء والأسد والقوس والميزان.

برج الثور: من 20 نيسان وحتى 20 أيار
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الثور تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: السرطان والعذراء والجدي والعقرب.

برج الجوزاء: من 21 أيار وحتى 23 حزيران
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الجوزاء تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الحوت والثور والسرطان والعذراء والعقرب والجدي.

برج السرطان: من 22 حزيران وحتى 23 تموز
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج السرطان تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الحوت والثور والسرطان والعذراء والعقرب والجدي.

برج الاسد: من 23 تموز وحتى 21 آب
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الأسد تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الدلو والحمل والجوزاء والأسد والميزان والقوس.

برج العذراء: من 23 آب وحتى 22 أيلول
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج العذراء تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الأسد، الحمل، الثور، الجوزاء، القوس.

برج الميزان: من 23 أيلول وحتى 22 تشرين الأول
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الميزان تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الجدي، الدلو، السرطان، العقرب.

برج العقرب: من 23 تشرين الأول وحتى 21 تشرين الثاني
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج العقرب تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الميزان، العقرب، الجوزاء، الحوت.

برج القوس: من 23 تشرين الثاني وحتى 21 كانون الأول 
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج القوس تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الحمل والدلو والجوزاء والأسد والقوس والميزان.

برج الجدي: من 22 كانون الأول وحتى 19 كانون الثاني
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الجدي تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: السرطان، الأسد، الجدي، القوس.

برج الدلو: من 20 كانون الثاني وحتى 18 شباط
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الدلو تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: العذراء، الجدي، الأسد، الدلو، الحمل.

برج الحوت: من 20 شباط وحتى 20 آذار
نسبة وفرص التوافق لأصحاب برج الحوت تكون أفضل مع أصحاب الأبراج الآتية: الجدي والحوت والثور والسرطان والعذراء.

المصدر: صبايا ستايل
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