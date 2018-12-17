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تصرّفات عادية قد تتسبّب بسجنكم في هذه البلدان.. تعرفوا إليها!

Lebanon 24
17-12-2018 | 11:00
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نشر موقع "برايت سايد" تقريراً تطرّق فيه إلى بعض الأمور التي قد يعتقد البعض أنها طبيعية خلال رحلات السفر السياحية إلى عددٍ من البلدان، ولكن هي في الحقيقة تُعتبر جناية في بعض البلدان وقد تقودكم إلى السّجن:
وأبرز هذه الأمور هي:

غرائب في تايلاند

يمكن أن تُسجن ببساطة في تايلاند فقط لأجل جمعك لبعض الأصداف البحرية، ومثال على ذلك قامت سائحتان روسيّتان بشراء بعض الهدايا التذكارية، منها أصداف بحرية من السوق المحلية، وتمّ احتجازهما وواجهتا السّجن الفعلي، لكنّهما اختارتا دفع 2000 دولار لكلّ منهما بدلاً من قضاء عام كامل في السجن، بسبب هذا التصرّف البسيط في نظرهما.

ويُحظر أيضاً تغذية الأسماك الملوّنة في تايلاند، فعلى سبيل المثال تمّ القبض على سائح عندما كان يحاول تغذية الأسماك الملوّنة لالتقاط صورة معها، وأفرج عنه لاحقاً بفضل مساعدة الدبلوماسيين، لكنّه اضطر إلى دفع غرامة على أيّ حال.

وأخيراً حاول حين تسافر لتايلاند ألا تحمل معك أوراق اللعب، حيث يحظر قانون محلّي صدر عام 1935 امتلاك أكثر من 120 ورقة لعب، لذلك يمكن أن تُسجن إذا تم القبض عليك ومعك هذا العدد من أوراق اللعب، أو إذا كنت مشتبهاً بك بلعب القمار.

الشتائم في أستراليا

اعتاد البعض على إدخال الشتائم في أحاديثهم، فإذا كنت من هؤلاء، عليك الحذر في حال قرّرت السفر إلى أستراليا، لأنّك يمكن أن تتعرّض للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر لو شتمت بشكل علني، وخاصة في ولايتي كوينزلاند وفيكتورورا.

سرقة "الواي فاي" في سنغافورة

عليك توخّي الحذر الشديد عند اختيار شبكة "الواي فاي" في سنغافورة، فإذا اتصلت بشبكة مفتوحة بدون إبلاغ مالكها، وفقاً للقوانين المحلية يمكن اعتبار هذا الإجراء بمنزلة هجوم للقراصنة، ويمكن أن تصل عقوبة هذا الجرم إلى 3 سنوات.

عدم حمل هوية وغيرها في اليابان

حينما تتوجّه للسياحة في اليابان، احرص دائماً على حمل هويتك الشخصية معك، لأنّه إن تم إيقافك هناك ولم يكن معك إثبات شخصية، يتمّ سجنك لمدة تصل إلى 23 يوماً.

وأيضاً لا تحمل معك أي نوع دواء قبل صعودك على الطائرة المتوجهة لليابان، حيث يُحظر العديد من الأدوية في بلاد الشمس المشرقة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تكون فقط لمعالجة الأنفلونزا.

منح الطعام للمشردين والبصق في الولايات المتحدة

يُعتبر السكان في مدينة فورت لودرديل الأميركية في ولاية فلوريدا في غاية الجدية حول القانون الذي يحظر إعطاء الطعام للمشردين في الأماكن العامة، فهذا القانون صارم جداً، لدرجة أنّه تم القبض على قسيس يعمل في إحدى الكنائس المحلية وعمره 90 عاماً، فقط لأنّه طبخ ووفّر الطعام للأشخاص المحتاجين، وتمّ سجنه لمدة شهرين.

حيث لا يستطيع أي شخص القيام بهذه الأعمال الخيرية إلا في أماكن خاصة وبعد الحصول على تصريح رسمي من السلطات المحلية.

وهناك أيضاً قانون آخر مثير للدهشة في ولاية فلوريدا، الذي من المحتمل أن يكسره الجميع مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وهو منع البصق في الشارع، حيث تم حظر هذه العادة رسمياً بكل مكان عام في بلدة لاكلاند الصغيرة منذ عام 1944.

المصدر: عربي 21
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