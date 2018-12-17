منوعات

لقطة تاريخية لأقرب نقطة من الشمس (صور)

Lebanon 24
17-12-2018 | 20:00
A-
A+
Doc-P-538088-636806430308404145.jpg
Doc-P-538088-636806430308404145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

للمرة الأولى، وصلت المركبة الفضائية الرائدة أو مسبار باركر، التي تقول وكالة الفضاء الأميركية ناسا إنها ستلامس الشمس، إلى أقرب نقطة لها من الشمس والتقطت صورا مثيرة للرياح الشمسية وللجانب الأيمن من الشمس ثم التقطت صورا لكوكبي عطارد والأرض،  بحسب صحيفة "إندبندنت".

وأظهرت الصور جانبا مفصلا وواضحا من الرياح الشمسية، الأمر الذي من شأنه مساعدة العلماء على معرفة كيفية نشأتها.

ووفقا لمدير مشروع مسبار باركر، التابع لمختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكينز نوري رؤوفي، فإن المسبار يوفر للعلماء أدوات مهمة لفهم ظواهر شمسية كانت تثير حيرتهم طوال عقود.

 

وقال رؤوفي "نحن لا نعلم ماذا علينا أن نتوقع من الاقتراب من الشمس  إلى أن نحصل على المعلومات والبيانات، وبعدها قد نرى ظاهرة جديدة، فالمسبار باركر عبارة عن مهمة استكشافية، وربما نحقق اكتشافات هائلة ومثيرة".



المصدر: اندبندنت-سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:46 | 2018-12-18
06:13 | 2018-12-18
23:30 | 2018-12-17
22:15 | 2018-12-17
22:00 | 2018-12-17
21:45 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website