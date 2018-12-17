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بعد 4 سنوات من الحبّ.. تزوّجت "القرصان الشبح" ثمّ طلّقته! (صور)

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:30
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جمعت قصة حبٍ غريبة بين فتاة و"شبح" زراها، وعندما قرّرت الفتاة البحث عن هوية هذا "الشبح" تفاجأت أنّ هذه الروح تعود إلى القرصان الشهير "جاك سبارو" الذي تمّ إعدامه قبل 300 عام.



إلا أن علاقة الحب بينها وبين "القرصان الشبح" تطورت واستمرت من العام 2014 وانتهت بالزواج مؤخّرًا، حيث أقامت الفتاة مراسم الزفاف على الشاطئ بحضور كاهن لإعلان زواجها من "القرصان الشبح" سبارو، ومنحت الخاتم وقتها لشمعة كتجسيد لسبارو.



كما التقطت صوراً بجوار راية "سبارو" السوداء الشهيرة وهي ترتَدِي ملابس الزفاف، وأكّدت الفتاة أنّ علاقتها بـ"الشبح" تسير على ما يرام غير أنّها قرّرت الطلاق منه.

فبعد 11 شهراً من الزواج، اتخذت قرار الانفصال عنه، لأنّها تعلمت أنّ عالم الأرواح والأشباح ليسَ لُعبة.


المصدر: صبايا ستايل
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