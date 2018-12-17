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منوعات
حادثة مأساوية.. ابن الـ 15 عاماً مات أمام عينَيْ والدته! (فيديو)
Lebanon 24
17-12-2018
|
14:00
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لقي فتى مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً حتفه، بعدما فشل في القفز من برج في أوكرانيا بالاعتماد على مظلّة "باراشوت"، وفق ما أظهر مقطع فيديو نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ورصد المقطع الفتى وهو يستعدّ للقفز من الطابق الـ 14 في مبنى في مدينة ماكيفكا الأوكرانية، فيما كان عدد من الناس، من بينهم والدته، في الأسفل يصوّرون المشهد بهواتفهم.
وبعدما لوّح بيديه للحاضرين، قفز الفتى بطريقة سيّئة، حيث فشل في فتح المظلة المحلّية الصنع في الوقت المناسب، ممّا جعله يرتطم بالأرض مباشرة، ويلقى مصرعه.
وقال شاهد عيان: "كان هناك حشد من الناس ولم يحاول أحد منعه.. اكتفوا بالتصوير فقط"، مضيفاً: "حدث كل ذلك أمام عينَيْ أمه.. قفز الولد بالمظلة طار قليلاً ثمّ ارتطم بالأرض".
ووصلت سيارة إسعاف مباشرة بعد سقوط الفتى، إلا أنّه جرى إعلان وفاته في مكان الحادث.
ويقول الخبراؤ: "حتى لو فتحت المظلة في الوقت المناسب، لم يكن سينجو من الحادث".
وأوضحوا أن أقلّ ارتفاع يمكن القفز منه بالاعتماد على المظلة هو 70 متراً، أي ما يعادل مبنى من 25 طابقاً، مشيرين إلى أنّه حتى "لو توفّر هذا الشرط، فإن القفزة ستظلّ خطيرة".
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المصدر: سكاي نيوز
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