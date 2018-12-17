تصرّف "غريب" من لصٍّ بعد عملية سرقة بالإكراه! (فيديو)

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منوعات
تصرّف "غريب" من لصٍّ بعد عملية سرقة بالإكراه! (فيديو)
Lebanon 24
17-12-2018
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16:00
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رصدت كاميرا المراقبة تصرفاً غريباً لسارقٍ، بعدما استولى برفقة زملائه على أموالٍ من منزل عائلة في إنكلترا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقالت الصحيفة إنّ الضحية كلاير لي كانت في منزلها في ويست يوركشاير، قبل أنّ تفاجئها العصابة المسلحة، التي هدّدت بقتل أطفالها الـ 3 في حال حاولت المقاومة أو الاستغاثة.
وتعرّضت الأم للضّرب والتعنيف من طرف أحد أفراد العصابة، حتى تبوح لهم بمكان تخزين أموالها، وذلك ما فعلته.
وبعدما استولوا على الأموال، قام أحد السارقين برقصة غريبة ثمّ لوّح بالكيس، الذي كان يحتوي على الأموال المسروقة.
وذكرت "ميرور" أنّ الشرطة تواصل التحقيق في الحادث من أجل التعرف على مكان المجرمين، الذين كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء معالم وجوههم.
كما طلبت شرطة ويست يوركشاير من المواطنين والجيران مدّها بأي معلومات تتعلّق بالعصابة، من أجل القبض عليها في أسرع وقتٍ.
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المصدر: سكاي نيوز
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