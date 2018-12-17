والدة تصور لحظة وفاة ابنها بعد فشله في القفز بمظلة

لا يوجد أصعب من هذا المشهد على أي أم، حيث ترى بنفسها وفاة ابنها أمامها فضلا عن أنها تحمل كاميرا لتصوير مشهد الوفاة، ففي مدينة ماكييفكا الأوكرانية، لقي شاب يبلغ من العمر 15 عاما حتفه بعد أن فشل في القفز من مبنى مكون من 14 دورا، باستخدام المظلة.تفاصيل الحكاية، ترجع إلى عندما قرر شاب تصوير مشهد قفزه من هذا المبنى المرتفع بالبراشوت، واستعان بوالدته من أجل المشاركة في تصوير مشهد السقوط، ولكنه فشل في النهاية بفتح المظلة المحلية في الوقت المناسب، مما جعله يرتطم بالأرض مباشرة، ويلقى حتفه، حيث كان في انتظاره والدته ومجموعة من المواطنين وقفوا لمشاهدته وتصويره خلال السقوط، وذلك حسبما ذكرت "الديلي ميل".ويرصد الفيديو التالي ما حدث، حيث يظهر الشاب وهو يلوح بذراعيه لتحية والدته والمتواجدين لمشاهدة قفزته، وعندما يقفز تظهر مظلة ولكنها لا تفتح في الوقت الصحيح وبشكل صحيح، مما يؤدي إلى وفاته.