ماء مجمّد يسري! (فيديو)

هو فيديو لظاهرة خداع بصري مذهلة التقطها المصور الإيطالي داريو بونزي خلال رحلة إلى جبال الألب الوسطى في وادي Camonique، حيث تبدو المياه المتدفقة كأنّها مجمّدة.