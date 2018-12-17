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منوعات
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
17-12-2018
|
21:45
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هو فيديو لظاهرة خداع بصري مذهلة التقطها المصور الإيطالي داريو بونزي خلال رحلة إلى جبال الألب الوسطى في وادي Camonique، حيث تبدو المياه المتدفقة كأنّها مجمّدة.
المصدر: روسيا اليوم
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