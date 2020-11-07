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برجك اليوم

Lebanon 24
07-11-2020 | 05:56
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الحمل
لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاً
الثور
تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة
الجوزاء
لا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك
السرطان
تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة
الأسد
يوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلات
العذراء
احذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك
الميزان
العناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكما
العقرب
يوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريك 
القوس
أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة
الجدي
قد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضية
الدلو
 تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك
الحوت
لا تلق اللوم على الشريك جزافاً، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته
 
المصدر: السومرية
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