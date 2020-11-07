الحمللا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاًالثورتفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدةالجوزاءلا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسكالسرطانتنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدةالأسديوم عاطفي دافىء يوفر لك طاقة كبيرة وشعبية ونجومية ويوفّر عليك الكثير من المشكلاتالعذراءاحذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتكالميزانالعناد لن يفيدك، فتبادل الخبرات يعزّز أواصر العلاقة بالشريك ويرفع منسوب الثقة بينكماالعقربيوم متقلب عاطفيا يفرض عليك بعض التنازلات على الصعيد العاطفي، أصغ إلى ما يقوله الشريكالقوسأفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدةالجديقد تخيّبك التطورات العاطفية والرومنسية، يأخذ عليك الشريك بعض التصرّفات الماضيةالدلوتعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتكالحوتلا تلق اللوم على الشريك جزافاً، لأنه بريء من التهم التي توجهها إليه، وقد تعجز عن إصلاح ما دمّرته