22
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مأساة دامية في مصر.. كلب ضال يتسلل الى منزل ويقتل رضيعاً
Lebanon 24
07-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مأساة دامية، تسلل كلب ضال لمنزل مواطن في مصر وقتل رضيعاً يبلغ من العمر شهراً بعد عقره، كما عقر ذراع والدته.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة رضيع يدعى "م. م. ج" معقور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم. وعن سؤال المحققين لوالد ووالدة الطفل، قالا إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم.
وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلها عقرها الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
18:00 | 2020-11-09
بعد 17 عاماً على الجريمة.. مدرّب "بوشيدو" متهماً رئيسياً!
15:00 | 2020-11-09
فاز بجائزة اليانصيب الكبرى.. فماذا أهدى حماته؟!
12:00 | 2020-11-09
أم وابنتها تصنعان التاريخ وتقودان طائرة ركاب (صور)
09:00 | 2020-11-09
فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ قلب متبرع به بعد تحطم مروحية
05:56 | 2020-11-09
برجك اليوم
23:00 | 2020-11-08
بعد سنوات من الانتظار.. رجلان متحولان جنسيا يتمكنان من الزواج (فيديو)
فيديو
"مدينة الصواريخ"... قاعدة إيرانية سرية تحت الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"مدينة الصواريخ"... قاعدة إيرانية سرية تحت الأرض! (فيديو)
19:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 19:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact