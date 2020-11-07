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مأساة دامية في مصر.. كلب ضال يتسلل الى منزل ويقتل رضيعاً

Lebanon 24
07-11-2020 | 12:00
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في مأساة دامية، تسلل كلب ضال لمنزل مواطن في مصر وقتل رضيعاً يبلغ من العمر شهراً بعد عقره، كما عقر ذراع والدته.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة رضيع يدعى "م. م. ج" معقور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم. وعن سؤال المحققين لوالد ووالدة الطفل، قالا إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم.

وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلها عقرها الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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