ليس "كورونا".. ليلى عبد اللطيف تتوقّع كارثة في 2021

حلّت ليلى عبد اللطيف ضيفة على برنامج "أنا هيك" تقديم الاعلامي نيشان على قناة "الجديد، الأربعاء الماضي، وتوقعت سلسلة جديدة من الأحداث العربية والعالمية.وفاجأت عبد اللطيف الجميع حين قالت إن سوريا ستوقع على معاهدة سلام مع الكيان الصهويني وكذلك ليبيا.كما شددت على أن كارثة ستهدد العالم في العام 2021 ولا علاقة لها بفيروس "كورونا".هذا ولم تعطِ أي تفاصيل اضافية عن هذه الكارثة.