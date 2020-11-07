منوعات

طالب زوجته بالرقص أمام والدته: "ست كبيرة خليها تنبسط"

Lebanon 24
07-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-763893-637403623812130641.jpg
Doc-P-763893-637403623812130641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 اشتكت سيدة مصرية تقيم في محافظة البحيرة بمصر من معاملة زوجها الغريبة لها، حيث طالبها بالرقص بملابس مكشوفة أمام والدته، وهو الأمر الذي يضعها في حرج ولم تعتد على فعله.

 
وأشارت الزوجة الى "أنني عروسة جديدة متزوجة منذ 3 أشهر، وبسبب أزمة فيروس كورونا انتقلت إلى منزل حماتي، علما بأن حمايا متوفي، ومنذ انتقالنا، أصبح لزوجي طلبات غريبة، أتغاضى عن الكثير منها، ولكن الأمر الذي يضعني في حرج هو طلبه المستمر أني أرقص أمام حماتي".
 
وأضافت: "زوحي يعمل في مجال الأغاني الشعبية، ويطلب مني إن أرقص، فأشعر انني كالراقصة الا ان زوجي قال لي "أمي ست كبيرة خليها تنبسط".
 
واستغاثت الزوجة من تلك الأفعال الغريبة التي يفعلها زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة عدم السخرية منها، وعلقت قائلة"أعمل إيه مع جوزي عشان يتوقف عن طلب رقصي أمام حماتي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
05:56 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website