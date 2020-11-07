طالب زوجته بالرقص أمام والدته: "ست كبيرة خليها تنبسط"

اشتكت سيدة مصرية تقيم في محافظة البحيرة بمصر من معاملة زوجها الغريبة لها، حيث طالبها بالرقص بملابس مكشوفة أمام والدته، وهو الأمر الذي يضعها في حرج ولم تعتد على فعله.

وأشارت الزوجة الى "أنني عروسة جديدة متزوجة منذ 3 أشهر، وبسبب أزمة فيروس كورونا انتقلت إلى منزل حماتي، علما بأن حمايا متوفي، ومنذ انتقالنا، أصبح لزوجي طلبات غريبة، أتغاضى عن الكثير منها، ولكن الأمر الذي يضعني في حرج هو طلبه المستمر أني أرقص أمام حماتي".

وأضافت: "زوحي يعمل في مجال الأغاني الشعبية، ويطلب مني إن أرقص، فأشعر انني كالراقصة الا ان زوجي قال لي "أمي ست كبيرة خليها تنبسط".

واستغاثت الزوجة من تلك الأفعال الغريبة التي يفعلها زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة عدم السخرية منها، وعلقت قائلة"أعمل إيه مع جوزي عشان يتوقف عن طلب رقصي أمام حماتي".