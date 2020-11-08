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برجك اليوم

Lebanon 24
08-11-2020 | 05:57
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الحمل
يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد.
 
 
الثور
الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
 
الجوزاء
تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً.
 
 
السرطان
يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه.
 
 
الأسد
تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيراً.
 
 
العذراء
تمضي أوقاتاً رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك.
 
 
الميزان
الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك.
 
 
العقرب
مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير.
 
 
القوس
كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية.
 
 
الجدي
لا تفكر إطلاقاً في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه.
 
 
الدلو
تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان.
 
 
الحوت
لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية.
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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