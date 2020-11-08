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بعد 14 صبياً.. زوجان يرزقان أخيراً بمولودة أنثى!

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:00
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كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ رجلاً وزوجته من ولاية ميشيغان الأميركية رُزقا أخيراً مولودة أنثى أولى وذلك بعد 14 صبياً.
 
ونقلت صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله إنّ "الفرحة تغمرنا، ونحنا متحمسان جداً لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا".
 
وولدت الطفلة ماغي جاين ليل الخميس، في مستشفى في مدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغان، وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرامات.
وأضاف شواندت: "ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها".
 
وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت عام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاةً إلى "صدمة" في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان "14 أوتدورز مِن" (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت عام 1993 بعدما كانا مرتبطين منذ أن كانا مراهقين، ورزقا بـ3 صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وقال الابن البكر تايلر (28 عاماً) مازحاً: "لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون".
المصدر: سكاي نيوز
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