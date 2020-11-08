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بعد خسارته بالإنتخابات.. تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه! (صورة)

Lebanon 24
08-11-2020 | 15:00
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في خطوة تشير إلى انتهاء فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرّرت إدارة متحف "مدام توسو" الشهير في العاصمة البريطانية لندن تبديل ملابس تمثال ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة "الغولف".

وجاءت الخطوة بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالإنتخابات الرئاسية الأميركية بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.
 
وكان تمثال ترامب في متحف "مدام توسو" مكتسياً ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أنّ هذه البدلة تم استبدالها، أمس السبت، بملابس الغولف، وهي الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلّة تضم العصي المخصصة للعبة.
 


وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا.
 
 
وضم المتحف إلى قائمة أعماله تمثالاً شمعياً بالحجم الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية على حساب المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.
المصدر: سكاي نيوز
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