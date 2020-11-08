دولة تحذر مواطنيها من الغناء... "قد ينشر فيروس كورونا"

دعا مسؤولو الصحة الفيلبينيون المواطنين إلى الامتناع عن الغناء خارج منازلهم، لأن الغناء "قد ينشر فيروس كورونا".وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: "أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التي يمكن أن ينقلها".وطالبت فيرجير من يريد الغناء بأن يقوم بذلك فقط مع أفراد من المنزل نفسه لتقليل فرص انتشار الفيروس، مضيفة أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف، حتى الأقارب أو الأصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.وآلات الكاريوكي الغنائية هي وسيلة ترفيه مفضلة للفيلبينيين وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات، كما أن نوادي الكاريوكي، التي أغلقت كجزء من إجراءات الإغلاق منذ آذار، تحظى بشعبية كبيرة في الفيلبين.