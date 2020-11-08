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هذه الأبراج هي الأقل حظًا في الـ2021

Lebanon 24
08-11-2020 | 09:00
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تحمل توقعات الأبراج للعام 2021، الكثير من المفاجآت والأحداث السارة للعديد من الأبراج. الا أن بعض الأبراج قد تعاكسها الكواكب فتشهد حظوظاً قليلة سواء على الصعيد المهني أو حتى الشخصي والعاطفي.

 

إليكم الأبراج الأقل حظاً في العام 2021

 

فيما يخص أبراج السرطان والقوس، يجب أن يأخذوا الأمر ببساطة ويتوقفوا عن القلق حول المستقبل لأن العالم لن ينتهي إذا لم ينالوا الوظيفة التي يريدون.

 

بينما على السرطان بدأ العمل لتحقيق ما يريده في الحياة، حتى لو لم يحدث هذا في مكان عملهم الحالي. نظرًا لأن عام 2021 هو عام الوئام والسلام، فلا يهم برجك لتكون أكثر تفاؤلاً. عندما يصبح تفكيرك أكثر وضوحًا، ستبدأ الأشياء الجيدة في الظهور في حياتك.

 

في حين يجب أن يتوقف القوس عن كونه عنيدًا جدًا في العام الجديد، بينما على السرطان الانتباه لأنهم سيجدون شغفهم الحقيقي في الحياة. على برج السرطان والقوس المحاربة ليكونا سعداء هذا العام.

 

إذا كنت من مواليد إحدى الابراج الأقل حظًا لعام 2021، فلا تيأس! استمر وانظر إلى هذا العيب الصغير باعتباره تحديا تحتاجه في حياتك لتصبح أقوى.

المصدر: الجميلة
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