شاب يمني يلغي عرسه "خوفا من صاروخ من ترامب"

برر الـ"يوتيوبر" اليمني الشهير، مصطفى المومري، إلغاء حفل زفافه، الذي تدفقت إليه الحشود بالآلاف في ساحة السبعين بالخوف من سقوط صواريخ "بأمر من ترامب"، حسب تعبيره.

وظهر المومري، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية في "يوتيوب"، اعتذر فيه عن إلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المفترض إقامته في صالة مجاورة لميدان السبعين باليمن، بعد امتلاء الصالة وميدان السبعين، بأعداد كبيرة جدا من الحضور.وأعرب المومري الذي كان يتحدث للحضور عبر الفيديو عن مخاوفه من استهداف قوات التحالف بأمر من ترامب، لهذه الحشود.وشكر الأعداد الهائلة التي قدمت لحضور زفافه، حيث قام بدعوة عامة المواطنين وكل من يتابعه لهذه المناسبة.