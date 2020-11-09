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أم وابنتها تصنعان التاريخ وتقودان طائرة ركاب (صور)

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:00
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تعمل الكابتن سوزي غاريت (56 عاماً) وابنتها دونا غاريت (26 عاماً)، في شركة "سكاي ويست الجوية"  SkyWest Airlines، وهما صنعتا التاريخ كأول ثنائي تقودان طائرة ركاب سوياً.

 

 

وليست المرّة الأولى التي تتصدر فيها سوزي عناوين الصحف، إذ كانت إحدى النساء الأوائل اللواتي عينتهن شركة "SkyWest" منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وانضمت الآن ابنتها لتعمل معها في الشركة نفسها بالإضافة إلى ابنها وزوجها اللّذين يعملان كطيّارين أيضاً.

 

وقبل إقلاع رحلتها التاريخية مع ابنتها، أعربت الكابتن غاريت عن حبّها وحبّ عائلتها لهذه المهنة، مؤكدة أن شغف الوالدين دفع الولدين الى حبّ الطيران والاستمتاع به بعيداً عن المهن والمجالات الأخرى.

المصدر: LBCI
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