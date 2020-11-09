فاز بجائزة اليانصيب الكبرى.. فماذا أهدى حماته؟!





وبحسب ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني، قام مات توفام - وهو أصغر فائز بتاريخ الجائزة - بإهداء حماته حديقة حيوان، منفقاً عليها مبلغاً وصل لـ600 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 780 ألف دولار.



فوالدة زوجة توفام، التي كانت تشرف على الموقع المخصص للزيارة بحديقة "راشمور كانتري فارم بارك" في بلدة لاوث في مقاطعة لينكولنشاير في المملكة المتحدة مع ابنتيها جايد وأليشيا، أصبحت المالكة الجديدة للحديقة. فاز شاب بالجائزة الكبرى لمسابقة يانصيب "EuroMillions" في بريطانيا، وقد قدم لحماته هدية فريدة من نوعها قبل عيد ميلادها.وبحسب ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني، قام مات توفام - وهو أصغر فائز بتاريخ الجائزة - بإهداء حماته حديقة حيوان، منفقاً عليها مبلغاً وصل لـ600 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 780 ألف دولار.فوالدة زوجة توفام، التي كانت تشرف على الموقع المخصص للزيارة بحديقة "راشمور كانتري فارم بارك" في بلدة لاوث في مقاطعة لينكولنشاير في المملكة المتحدة مع ابنتيها جايد وأليشيا، أصبحت المالكة الجديدة للحديقة.

وقام توفام وزوجته بإنفاق المال لملء الحديقة بالحيوانات، كالخيول والخنازير وماعز البيجمي وحيوانات اللاما والبط، كما اشتريا عدداً من الصقور والنسور وعقاب البحر.

يذكر بأنّ توفام كان قد ربح الجائزة الكبرى، في شباط 2012، ليقوم بعدها بإنفاق بعض من المال على شراء بيت أحلامه، وذلك بشراء قصر يعود إلى الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنغهام الإنكليزية مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني.



يذكر بأنّ توفام ربح الجائزة الكبرى التي وصلت لـ45 مليون جنيه إسترليني (59.2 مليون دولار)، وهو يبلغ من العمر 23 عاماً فقط.