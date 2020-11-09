منوعات

فاز بجائزة اليانصيب الكبرى.. فماذا أهدى حماته؟!

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-764363-637405117671245258.jpg
Doc-P-764363-637405117671245258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز شاب بالجائزة الكبرى لمسابقة يانصيب "EuroMillions" في بريطانيا، وقد قدم لحماته هدية فريدة من نوعها قبل عيد ميلادها.

وبحسب ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني، قام مات توفام - وهو أصغر فائز بتاريخ الجائزة - بإهداء حماته حديقة حيوان، منفقاً عليها مبلغاً وصل لـ600 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 780 ألف دولار.

فوالدة زوجة توفام، التي كانت تشرف على الموقع المخصص للزيارة بحديقة "راشمور كانتري فارم بارك" في بلدة لاوث في مقاطعة لينكولنشاير في المملكة المتحدة مع ابنتيها جايد وأليشيا، أصبحت المالكة الجديدة للحديقة.
 
وقام توفام وزوجته بإنفاق المال لملء الحديقة بالحيوانات، كالخيول والخنازير وماعز البيجمي وحيوانات اللاما والبط، كما اشتريا عدداً من الصقور والنسور وعقاب البحر.
 
يذكر بأنّ توفام كان قد ربح الجائزة الكبرى، في شباط 2012، ليقوم بعدها بإنفاق بعض من المال على شراء بيت أحلامه، وذلك بشراء قصر يعود إلى الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنغهام الإنكليزية مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني.

يذكر بأنّ توفام ربح الجائزة الكبرى التي وصلت لـ45 مليون جنيه إسترليني (59.2 مليون دولار)، وهو يبلغ من العمر 23 عاماً فقط.
 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
09:00 | 2020-11-10
05:56 | 2020-11-10
23:00 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website