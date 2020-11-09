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بالفيديو... ممثل أميركي اعتاد تقليد ترامب بسخرية يدلي بخطاب تنازله عن السلطة

Lebanon 24
09-11-2020 | 21:00
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أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين اعتزاله تجسيد شخصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البرنامج الساخر "ساترداي نايت لايف"، وذلك بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ولكن قبل أن يودع بالدوين تجسيد ترامب لسنوات، وبصورة نالت إعجاب الجمهور والنقاد، حرص على أن يجسد الرئيس الأميركي لمرة أخيرة في حلقة خاصة من البرنامج الأسبوع الحالي، التي ظهر فيها وهو يلقي خطاب التنازل عن السلطة، والذي لم يدليه ترامب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وقال بالدوين في خطاب ترامب بشأن التنازل عن السلطة إن الانتخابات سُرقت منه، وأن هناك تزويرا في النتائج. ثم تعهد "بالدوين ترامب" بمحاربة نتائج الانتخابات، وتابع: "هذا لا يعني الوداع يا أميركا، سنلتقي في المحكمة".

وكان أليك بالدوين قد وصف تقليده الساخر لدونالد ترامب في برنامج "ساترداي نايت لايف" في 2018 بأنه "عذاب"، ما دعا ترامب لمهاجمته، وأكد أن مسيرة بالدوين المهنية تعرضت للإنقاذ بفضل تقليده له، ورشح الممثل داريل هاموند لتقليده في البرنامج، لأنه أكثر موهبة وكوميدية بالمقارنة مع بالدوين.

 


المصدر: سبوتنيك
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