في فرنسا... العثور على رسالة عسكرية سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام

عثر زوجان فرنسيان على رسالة عسكرية باللغة الألمانية يعتقد أنها سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام في منطقة ألزاس شرقي البلاد.



وحسب تقرير أعدته قناة "بي أف أم" الفرنسية الأخبارية، فإن الرسالة كانت داخل كبسولة صغيرة وجرى تسليمها إلى متحف "Linge". ويعتقد بأن الرسالة تعود إلى عام 1910 وقد جرى تسليمها إلى المتحف في أيلول الماضي.

قال أمين المتحف المحلي دومينيك جاردي، إنه على مدار 40 عاما من العمل في المتحف، لم أر شيئا كهذا، وقال مسؤولون في المتحف إن الكبسولة سقطت من حمام زاجل بمدينة الراين الأعلى، واصفين الاكتشاف بالإستثنائي. ويتوقع المسؤولون أن الرسالة نفسها أرسلت عبر 4 حمامات زاجل، وهي تتحدث عن مناورات ألمانية في المنطقة.



ومن المقرر أن يتم عرض الكبسولة والرسالة في متحف "Linge"، بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول".