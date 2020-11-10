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هذه الأبراج ستكون الأكثر حظًا في الحب والأمور المالية في 2021

Lebanon 24
10-11-2020 | 09:00
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عام 2020 كان عامًا مليئا بسوء الفهم المؤدي إلى مشاكل، وهو عام أحدث الفوضى والمرض، الا ان العام 2021 سيجلب الحظ والصفاء.

 

التغيير هو الكلمة الرئيسية لهذا العام، والأبراج التي لا تريد أن تكون بارزة، ولكنها بحاجة إلى تغيير في حياتها هي الابراج الاكثر حظا لعام 2021 لأن الكواكب إلى جانبها. وبالتالي، فإن العام الجديد سيكون ميمونا على الجميع، الا ان له ابراجا مفضلة. أكثرها حظًا في عام 2021 هي 4: الحمل، والاسد، والعذراء، والجدي.

 

هذه هي الأبراج الأكثر حظًا لعام 2021!

منذ بداية الصيف وحتى آب ، يتمتع مواليد برج الحمل بفرص للقاء شركاء عاطفيين مناسبين لعلاقة طويلة الأمد. بينما سيفكر المرتبطون في جعل العلاقة رسمية وإعادة اكتشاف الشغف المنسي منذ فترة طويلة. مهنيًا وماليًا، تلوح امامك أشهر ناجحة، لذا تصرف بشجاعة أكبر عندما تشعر أن لديك فكرة جيدة.

 

فترة ممتازة للأسد للتقدّم المهني

برج يميزه كوكب المشتري حتى شهر تموز على الأقل، مع توفر فرص لمقابلة حب حياته. سيبدأ الأسد المتزوج أو أولئك  في علاقة بالفعل في التفكير في الانجاب. من الناحية المهنية، من المهم الحصول على ترقية أو تطبيق فكرة عمل تجاري بنفسك خلال العام بأكمله، وليس فقط في الصيف.

 

على برج العذراء اعطاء المسيرة المهنية الاولوية القصوى

في الحب، سيبدأ الحظ في الابتسام لعذراء، خاصة من آب، حيث يكون الأزواج هم الأكثر حظًا. بتعبير أدق، سيبدأ الشركاء في تنفيذ الخطط التي اعتقدوا أنهم لن يتمكنوا من تنفيذها أبدًا. من حيث المهنة، سيحصد برج العذراء ثمار عملهم من أشهر الصيف في الشتاء.

 

الجدي - حب صاخب لصيف واحد

سيستمتع برج الجدي بصيف هادئ من ناحية الحب، في حالة وجود علاقة بالفعل. ومع ذلك، فإن علاقات الحب التي تبدأ خلال أشهر الصيف ستكون صاخبة، دون الكثير من الفرص لتنجو امام اختبار الزمن. على الرغم من أن الصيف يجعلنا نفكر في الإجازة، إلا أن هذه الأشهر بالنسبة للجدي مواتية للدراسة والمجال المهني.

 

الابراج المحظوظة ماديا العام المقبل

الحمل: تبدأ في العمل من بداية العام من خلال الانخراط في مشروع واسع النطاق، سيضمن استقرارك المالي للأشهر القادمة والاستثمار في عمل شخصي كنت قد اجلته مؤخرًا . حتى حال مواجهة بعض الصعوبات، في النهاية، فإن جميع الخيارات التي قمت بها ستثبت أنها خيارات صحيحة.

 

الثور: أنت أكثر ثقة من أي وقت مضى في قوتك، لذلك ستنطلق للعمل الذي كنت تحلم به لفترة طويلة. حتى لو بدت البداية صعبة للغاية، في النهاية ستكون محظوظًا، وستبدأ الأمور في الاستقرار وتصبح مربحة، خاصة وأن بعض الأشخاص سيقدرون مبادرتك ويستثمرون معك.

 

الاسد: ستستمتع بعام رضا مادي، بسبب حدسك الكبير. بصرف النظر عن الاستثمارات التي ستحقق فوائد أسرع مما كنت تتوقع، ستتلقى أيضًا مبلغًا كبيرًا من المال، اعتبرته بالفعل خسارة، لذلك يبدو أن الكواكب في صفك.

 

العذراء: على الرغم من أن بداية العام لا تبدو وكأنها مصحوبة بثروة مالية، إلا أنه في الجزء الثاني من عام 2021، ستكون قادرًا على التقدم عبر المشاركة في مشروع سيحقق أرباحًا قريبًا. سيكون أقرباؤك بجانبك، وسيساعدونك في هذا، لذلك ستستمر الأمور في مسارها التصاعدي.

 

الحوت: يبدو أن العام المقبل سيكون غزير الإنتاج من الناحية المالية، وستحقق الاستثمارات التي قمت بها خلال الأشهر الماضية نتائج إيجابية حتى من الأشهر الأولى من عام 2021. علاوة على ذلك، من المحتمل تلقي مبلغ كبير من المال خلال الجزء الثاني من عام، لذلك يجب الاستعداد لفترة مثالية، ووضع خطط استثمارية جديدة

 

المصدر: الجميلة
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