هل يتحقّق ما توقّعه ميشال حايك عن هزيمة كورونا؟ (فيديو)

أفادت معلومات مؤخرا أن علاج كورونا سيكون بسيطا جدا، ويتم من خلال تناول الأسبيرين.

وانتشرت مقالات طبية في الجرائد والمواقع الأجنبية حول الموضوع، ومن بينها واحد نشره موقع "ذا غارديان"، مفاده أن آلاف المصابين في بريطانيا سيبدأون بالخضوع للعلاج من خلال الأسبيرين للتأكد من امكانيات وفغعالية هذا الدواء في علاج الفيروس الفتاك.

بدوره، وفي مقابلة معه عبر شاشة "الجديد"، أكد البروفيسور الدكتور طلال نصولي أستاذ في المناعة والربو والحساسية، أن حبة الأسبيرين يمكن أن تؤخذ يوميا من قبل المصاب ما يساعد في تخفيف 50% من الحاجة للتنفس الاصطناعي و50% من احتمال الدخول الى المستشفى و50% من عدد الوفيات.

ولفت الطبيب الى أن الأسبيرين يساعد في سيلان الدم ما يخفف من الجلطات والسكتات الدماغية التي تؤدي اليها كورونا.

ولفت نصولي الى أنه يمكن تناول حبة أسبيرين احترازيا مرة في اليوم بعد استشارة الطبيب للتأكد من امكانية الشخص القيام بهب الخطوة.

وكان ميشال حايك قد أطلق مؤخرا في حلقة مع الاعلامي نيشان توقعا مفاده أنه ستتم "هزيمة كورونا بعلاج بسيط. وفتح عشرات الملفات التي تضم عشرات الفضائح ذات الصلة بالفيروس من بلد المنشأ وبداية انتشاره حتى اليوم".