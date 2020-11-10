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فتى عربي يقلّد ترامب بطريقة مضحكة.. شاهدوا موهبته! (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2020 | 15:00
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انتشر مقطع فيديو لفتى يمني يعيش في الولايات المتحدة يقلد فيه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وحاز على ملايين المشاهدات.

وشوهد الفتى أيمن الحنشلي (13 عاماً) وهو يشير بيديه بانفعال مقلداً بعض عبارات ترامب الأكثر شيوعاً، قائلاً: "لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات".
 
 
وقال فضل الحنشلي والد أيمن، إنّ ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين.

وأضاف: "ابني موهوب. يحب تحميل مقاطع فيديو له على قناته على اليوتيوب".

وأشار إلى أن ابنه انتظر بفارغ الصبر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأنه يحلم بمقابلة الرئيس المنتخب جو بايدن.
المصدر: روسيا اليوم

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