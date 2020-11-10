"بحثوا عنه منذ عقود".. رصد حبار "قرن الكبش" الفريد من نوعه! (فيديو)

رصد فريق من علماء المحيطات حباراً فريداً من نوعه خلال رحلة استكشافية حول الحاجز المرجاني العظيم قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.
وقال لوجان موك بونتينغ، المتحدث باسم معهد "شميدت" للمحيطات، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنّ نوع الحبار النادر يعرف باسم حبار "قرن الكبش" بسبب شكل صدفته الداخلية الحلزونية.
وأضاف أنّ هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الأحياء حبار "قرن الكبش"، أو حبار "مضيء الذيل"، عبر فيديو البث المباشر، وتابع: "لقد بحثوا عنه منذ عقود".
وأوضح أنه تم رصد الحبار النادر، على عمق 816 متراً، لبضع دقائق فقط قبل أن يسبح بعيداً بطريقة عمودية بسرعة.
يذكر بأن عملية رصد الحبار تمت من خلال تثبيت كاميرا على مركبة غواصة تعمل عن بعد، يطلق عليها اسم "SuBastian"، ويتمّ التحكم بها من غرفة التحكم بسفينة الأبحاث "Folkor".