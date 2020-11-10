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منوعات
رفضت تضفير شعره وإعداد وجبة الإفطار... إليكم ما فعله هذا الشاب بحبيبته!
Lebanon 24
10-11-2020
|
21:00
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شهدت ولاية إلينوي الأميركية حادث مؤسف حيث أقدم
الشاب جون ماثيوز الذي
يبلغ من العمر 25 عاما على قتل حبيبته بعد مشادة وقعت بينهما.
وكان
ماثيوز
يريد من حبيبته شونتا هاريس أن تضفر له شعره وتعد له وجبة الإفطار، لكنها رفضت ذلك بسبب شعورها بالمرض.
وغضب الشاب وضربها، فلجأت الفتاة للاتصال بوالدتها، وعندما جاءت مع شقيقتها اشتعل الموقف. وقام الشاب بإطلاق الرصاص على حبيبته ووالدتها وشقيقتها، الأمر الذى أسفر عن مقتلهن، وألقت الشرطة القبض عليه بعد الحادث بشهرين.
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