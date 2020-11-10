عائلة محظوظة تكسب 400 ألف جنيه من ألعاب مهملة

حققت عائلة بريطانية محظوظة مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (525 ألف دولار) من بيع دمى لشخصيات سلسلة أفلام "حرب النجوم"، عثرت عليها صدفة داخل مرآب مليء بأكياس قمامة تركها أحد الجيران.

وأفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن الرجل وزوجته اللذين يعيشان في ستوربريدج، وسط إنجلترا، انتابتهما الحيرة بداية الأمر في ما ينبغي لهما أن يفعلا بكومة الدمى وسفن الفضاء المصغّرة التي أمضى جارهما عقوداً في جمعها قبل وفاته، إلا أن ابنهما اكتشف قيمة المجموعة، بعدما طلب من بائع المزادات كريس أستون تقديرها، علماً أنها تتضمن تماثيل صغيرة لا تزال في عبواتها الأصلية.

ونقلت الصحيفة عن هذا الخبير من دار "أستون أوكشنرز" قوله: إن "الكثير من هذه الأغراض كان رطباً بعض الشيء نظراً إلى طريقة التخزين"، لافتاً إلى أنها "أفضل مجموعة من أغراض حرب النجوم رآها". وأضاف: "لقد تلقينا ردود فعل مهتمة من كل أنحاء العالم، وتأكدنا أن عملية البيع ستتم بشكل جيد".

وشملت الأغراض المعروضة للبيع قائد مركبة "ستار ديستروير"، إحدى سفن أسطول "غلاكتيك إمباير" الفضائي، وهي واحدة من نسختين معروفتين لا تزالان في عبوتهما الأصلية، وبيعت مقابل 32500 جنيه إسترليني (أكثر من 36 ألف يورو).

أما تمثال جاوا، وهو من الكائنات الصغيرة ذات القلنسوة والعينين الساطعتين، في عبوته، فبيع بمبلغ 27280 جنيهاً إسترلينياً (أكثر من 30 ألف يورو)، علماً أنه من بين 10 نسخ متوفرة.