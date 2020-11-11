4 أخطاء تقلل من قيمة المنزل الخاص بك.. ما هي؟

يطرح الكثير من الأشخاص عقاراتهم للبيع، إلى أن يأتي آخرون لشرائها والاستفادة منها. ومع هذا، فإن هناك الكثير من الاعتبارات التي تؤثر على قيمة العقار أو المنزل، إذ أن مالكيها الأساسيين قد يرتكبون بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر عليها بشكل سلبي.

عوامل تؤثر على قيمة العقار أو المنزل

1- عدم مواكبة الصيانة والإصلاحات

تعتبرُ مواكبة الصيانة العامة لممتلكاتك جزءاً لا يتجزأ من ضمان عدم وصولها إلى حالة سيئة، لأنه في حال وقع ذلك، فإن المشكلات ستكون أكبر وأكثر تكلفة في المستقبل.

ولهذا، فإن الممتلكات المهملة والتي تتطلب إصلاحات، ستجعل المشتري أقل استعداداً لشرائها بأسعار عالية، وذلك وفقاً لبريندان كينيلي كبير مستشاري الرهن العقاري في Mortgage Finder.

وإزاء هذا الأمر، فإنه عندما تقرر البيع، فمن الضروري أن تبادر إلى إصلاح جميع العيوب في العقار، مثل طلاء الجدران وصيانة الحمامات. كذلك، ينصح الخبراء المستثمرين الذين يمتلكون عقارات شاغرة، بالاستمرار في صيانتها للحفاظ على قيمتها.

2- الشراء بالقرب من مواقع البناء المحتملة

عند شراء عقار، يوصي الخبراء بإلقاء نظرة على المنطقة المحيطة والتحقق مما إذا كانت هناك أي مساحات مفتوحة يمكن أن تصبح مواقع للبناء في المستقبل. ويقول كينيلي: "يمكن أن يكون هذا غير مناسب للمشترين ويمكن أن يتسبب في انخفاض قيمة الممتلكات الخاصة بك بشكل طفيف خلال إجراء البناء".

3- عدم التحديث

يمكن أن يكون ورق الحائط والجدران ذات الألوان الزاهية بمثابة عاملٍ سلبي على عملية البيع. ففي حين أنه من المعروف أن أصحاب المنازل يقومون بتزيين ممتلكاتهم لتعكس أذواقهم الشخصية، إلا أن خبراء العقارات يقولون إنه يجب على هؤلاء أن يعيدوا الجدران إلى اللون المحايد عندما يحين وقت بيع المنزل.

ومن الضروري تحديث العقار باستمرار، ويقول كينيلي أنه إذا تم شراء عقار قبل عدّة سنوات، فإن هناك بعض الجوانب بحاجة إلى التحديث، ويقول: قد يساعد طلاء الجدران وتحديث المطبخ أو الحمام في ضمان احتفاظ الممتلكات بقيمتها.

4- عدم إزالة الفوضى

عندما يأتي المشترون المحتملون لمشاهدة منزلك، فمن الضروري التخلص من الفوضى لجعل العقار يبدو نظيفاً وواسعاً قدر الإمكان.

ويقول ألسوب، الرئيس التنفيذي لشركة "Allsopp & Allsopp": "تميل الفوضى إلى جعل الغرف تبدو أصغر حجماً ويمكن أن تصرف الانتباه بعيداً عن الميزات الموجودة في العقار".