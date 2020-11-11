ما هي رمزية الرقم 11:11 لكل برج؟

يقول علماء الطاقة أن الأرقام المتكررة بشكل عام هي أرقام يرسلها الكون لنا، لينبه لرسالة معينة، وكأنه يتحدث إلينا ويوجهنا لطريق بحد ذاته...

لماذا نرى الرقم 11 بشكل متكرر؟



أما الرقم 11:11 فوفق علم الطاقة والأعداد، فإنَّ العدد 11 يمتلك صفات الصبر، والصدق، والروحانية، والحساسية، والحدس والحنان

أما هؤلاء الذين ينتمون إلى الرقم 11، يعملون على مستوى مختلف من الطاقة، فهم يتميزون بحدسهم الداخلي وتواصلهم الروحاني.

أما رسالة 11:11 فهي تحثنا على الاستماع لصوت قلبنا وحدسنا، والاستيقاظ وعدم تفويت الفرصة المتاحة في هذه اللحظة

لأنه علامة على أننا أكثر انسجاماً مع الطاقة التي تتدفق في الوقت الراهن، والتي يمكننا استخدامها لنندفع أكثر في رحلتنا.

وقد صاغ مصطلح "التزامن" كارل يونغ وأوضح أن الحوادث العادية هي أكثر من مجرد "مصادفات متكررة" وتظهر على وجه التحديد لتبين لنا الحقيقة وراء العالم.

ما الذي يعنيه الرقم (1) في علم الأعداد



في علم الأعداد ، 1 هو رقم القائد الذي يتصف بتحمل المسؤولية وادارة الخطط. فإذا كنت ترى هذا الرقم، فهذا يعني أنها الصحوة لتسلم زمام الأمور

أما في علم الفلك والتنجيم ، فرقم واحد يحمل أشياء ذات مغزى، لكن ليس من الناحية العددية وانما عن ما سيتلقاه برجك قريباً

ووفقاً لبرجك سيكون لهذا البرج معنى معين وليس بالضرورة رسالة كما في علم الأرقام أو طاقة الأعداد

برج الحمل

برج الحمل

إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن عليك إتخاذ اجراء نحو ما يريده قلبك فعلياً، وعليك الاستجابة له أو مطلوب منك أن ترى الأشياء من منظور جديد دون تردد، وأن تأخذ الوقت الكافي للتأمل واستجماع قوتك اللازمة للانطلاق إلى هدفك

برج الثور

برج الثور ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك إشارة لإقتراب الحب ، فكونك شخص يتصف بالحساسية والحسية، فأنت بحاجة لجرعة إضافية من المودة والمحبة من قبل المقربين، أو البحث عن الحب في حياتك، أو الاهتمام أكثر بعلاقاتك الجديرة بثقتك

برج الجوزاء

الجوزاء ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فهي إشارة أنه يتطلب منك الاستماع أكثر من التحدث، ولعلك عزيزي الجوزاء، تقفز من نقطة لنقطة دون أن تلتفت إلى ما بين السطور ودون أن تستمع لما يدور في خلد محدثيك، لذا استمع وابحث عن مسار جديد لحياتك.

تكون إشارة للاستماع أكثر من التحدث.

السرطان

إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك إشارة لأداء مهامك المؤجلة دون خوف من المضي قدماً بشجاعة كبيرة. وقد يعني ذلك

قد تكون لديك رغبة قلبية تتمنى أن تتحقق، ولكن خوفك يمنعك فعلياً من تحقيقها.

برج الأسد

إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد تكون إشارة على أن تكون قويًا وشجاعًا وتبدأ في السعي لتحقيق أهدافك

قد ترغب في التوقف وإعادة تقييم مسار حياتك الحالي ، ثم التركيز على أفكارك وماهي وجهتك الحقيقية.

برج العذراء

برج العذراء ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فهي إشارة للتحرر من القيود التي تمنعك من اتباع قلبك. والتركيز على أنماط الحياة السامة والتشاؤمية التي تحيط بك

الميزان

الميزان ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون هذا إشارة إلى أنك في موقع سلطة وأنه يمكنك استخدام قوة الإقناع لكسر الحاجز والدخول إلى عالم جديد والحياة التي تريد أن تعيشها فعلياً.

أيضاً التركيز على التواصل مع الآخرين والطرق التي يمكنك من خلالها التعاون من أجل إدارة الأشياء بشكل أكثر فاعلية

برج العقرب

برج العقرب ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك إشارة إلى أنك تمر حاليًا بتغييرات روحية تهدف إلى الوصول بك إلى أعلى مستوى. قد تجد أن هذا هو الوقت المناسب لبدء التأمل أو القيام بعباداتك على أتم وجه إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

القوس

برج القوس ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك بمثابة إشارة للتركيز على الروحانيات، والاهتمام بإقامة الصلاة بتركيز، والوثوق بقوة دعائك وأن ما تطلبه سيستجاب.

وقد تكون نصيحة للحصول على إجازة تكون فيها قريباً من الطبيعة

برج الجدي

برج الجدي ، إذا رأيت نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن حتى تلك الأشياء الخارجة عن إرادتك، أو التي تثير قلقك تصب في مصلحتك، وأن أمورك على ما يرام

برج الدلو

إذا كنت ترى نمط الرقم 11:11 ، توقع حدوث معجزة كل يوم وفرحة في حياتك لم تكن تتوقعها، إلتفت إلى الأمور الصغيرة التي تفرحك وتسعد قلبك، ولا تسمح للآخرين بأن ينتقصوا من أفكارك وآرائك

برج الحوت

إذا كنت ترى نمط الرقم 11:11 ، فقد يكون هذا إشارة لأن تؤمن بأحلامك وأمانيك، وأن تحلق بخيالك بعيداً دون قيود أو حدود.

تحتاج إلى تجنب الشكوك وتذكير نفسك أنها ليست صحيح، وأن ما تتوقعه وتفكر به هو حقيقي تماماً.