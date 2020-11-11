منوعات

إليكم الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020

Lebanon 24
11-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-764995-637406769027613570.JPG
Doc-P-764995-637406769027613570.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سمى المعجم البريطاني الواسع الانتشار لقاموس اللغة الإنكليزية "كولينز" الكلمة الرئيسية لعام 2020 وهي"lockdown"، وتعني نظام الإغلاق الذي فرضته العديد من الدول بسبب تفشي وباء كورونا.

 

واختار الخبراء هذه الكلمة بالذات، لأن مثل هذه التجربة "وحدت مليارات من البشر حول العالم".

 

وأحصى الخبراء في هذا القاموس أكثر من 250.000 مناسبة لاستعمال كلمة "lockdown" في عام 2020، مقابل ترددها 4000 فقط في العام الماضي.

 

وقال موقع القاموس على الإنترنت إن "الإغلاق"، والتي تعني إجراءات الاحتواء التقييدية التي اتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار "كوفيد – 19" تمت تسميتها في "كولينز" كلمة عام 2020.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2020-11-11
06:00 | 2020-11-11
05:58 | 2020-11-11
23:00 | 2020-11-10
21:00 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website