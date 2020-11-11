إليكم الكلمة الأكثر شهرة في العام 2020

سمى المعجم البريطاني الواسع الانتشار لقاموس اللغة الإنكليزية "كولينز" الكلمة الرئيسية لعام 2020 وهي"lockdown"، وتعني نظام الإغلاق الذي فرضته العديد من الدول بسبب تفشي وباء كورونا.

واختار الخبراء هذه الكلمة بالذات، لأن مثل هذه التجربة "وحدت مليارات من البشر حول العالم".

وأحصى الخبراء في هذا القاموس أكثر من 250.000 مناسبة لاستعمال كلمة "lockdown" في عام 2020، مقابل ترددها 4000 فقط في العام الماضي.

وقال موقع القاموس على الإنترنت إن "الإغلاق"، والتي تعني إجراءات الاحتواء التقييدية التي اتخذتها السلطات في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار "كوفيد – 19" تمت تسميتها في "كولينز" كلمة عام 2020.