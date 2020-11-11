فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!

قام أحد الممرّضين في المكسيك بتسجيل مقطع فيديو وذلك قبل ساعات فقط من وفاته نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ "كوفيد-19".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "El Mundo" فقد جاء في الرسالة المصورة للممرض المكسيكي سيرجيو هيرنانديز: "حسناً، لقد حانت ساعة الحقيقة. أريد، بغض النظر عما سيحدث، ومهما كان المصير الذي حدده الله لي، أن تظلوا تتذكرون دائما من كنت، وأي شخص أنا. لأنني سأعود. هذا ليس وداعا. أنا متأكد من أنني سأعود في غضون أيام قليلة، وسوف أتحسن وسنمضي قدماً".

واختتم هرنانديز البالغ من العمر 28 عاماً، رسالته بالإعراب عن حبه الشديد لأقاربه.



وبعد بضع ساعات، توفي الممرض الذي كان يعمل في أحد المستشفيات في ولاية تشيهواهوا، التي تضررت بشدة من وباء فيروس "كورونا" المستجد.



ووفقا لمعطيات جامعة "جونز هوبكنز"، تم اكتشاف 967825 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" خلال فترة الوباء في المكسيك، وتوفي بسبب المرض 95027 شخصاً.