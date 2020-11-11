تعرفوا الى برغر بايدن!

أطلق مطعم "تسونامي" للبرغر الّذي يقع بالقرب من قاعدة يوكوسوكا البحرية الأميركية في كاناغاوا اليابانية، وجبة " برغر بايدن"، وأضافها إلى قائمة الطعام الخاصة به.

وفي التفاصيل، اشتهر مطعم "تسونامي" بتقديم أطباق "برغر رئاسية" للزبائن. ففي العام 2009، أضاف طبق " برغر أوباما " إلى قائمته، وفي العام 2016، أضاف " برغر ترامب" بالإضافة إلى برغر خاصة بالرئيس جورج واشنطن وأخرى للرئيس الأميركي الأربعين رونالد ريغان.

ويتكوّن طبق البرغر الذي يحمل اسم "جو بايدن"، من مكونات مستوحاة من ولاية بنسلفانيا في إشارة مباشرة إلى فوز الديمقراطي في تلك الولاية، والذي أكسبه 270 صوتاً من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، كجبنة "فيلادلفيا" ورقائق بطاطس "بنسلفانيا"، بالإضافة إلى البصل والفطر والملفوف.