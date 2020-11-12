الحملحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرينالثورتنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسمالجوزاءالتحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريكالسرطانيشهد هذا اليوم تواصلاً ممتازاً وتمريراً لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابيةالأسدعليك بضرورة الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليوميةالعذراءالرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراًالميزانتبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخمالعقربقد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبةالقوسالثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعهاالجديتشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتينالدلوتتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلكالحوتتمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية