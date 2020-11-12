"أعجوبة حقيقية".. هذه مواصفات ماسة الـ26.6 مليون دولار

بيعت ماسة "شديدة الندرة" بمبلغ 26.6 مليون دولار، الأربعاء، حسبما قالت دار "سوذبي" للمزادات في جنيف.



ووصفت الدار الماسة بأنها "أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة"، مشيرة إلى أنها تتميز بلون وردي ومسحة بنفسجية، وتم استخراجها في روسيا.

وكانت "سوذبي" تتوقع أن يتراوح سعر الماسة "روح الورد" النقية ذات الشكل البيضاوي، بين 23 و38 مليون دولار عندما تعرض للبيع في المزاد في جنيف.



وافتتح المزاد بسعر 16 مليون دولار، ثم قفز إلى 21 مليون دولار عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة، وقالت "سوذبي" إن منافسا عبر الهاتف اشترى الماسة وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع، إن الماسة، البالغ وزنها 14.83 قيراط، سجلت رقما قياسيا كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تعرض في مزاد.

وسميت الماسة باسم الباليه الروسي "روح الورد" الذي قدمه راقص الباليه الأسطورة فاسلاف نيغنيسكي عام 1911.

وأضافت دار "سوذبي" أن الماسة، التي استخرجتها شركة "ألروسا" الروسية في يوليو 2017، تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وفي أوقات سابقة، عرضت الجوهرة في هونغ كونغ وسنغافورة وتايبيه.

وزاد إقبال أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة، ويحظى الماس عالي الجودة وردي اللون بتقدير خاص.