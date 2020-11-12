منوعات

بعد زواج استمر 70 عاما.. قتلها بدافع الحب!

Lebanon 24
12-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-765338-637407637061753619.jpg
Doc-P-765338-637407637061753619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف مسن ألماني يبلغ من العمر 92 عاما أمام محكمة مدينة فورتسبورغ بقتل زوجته المريضة بدافع "الحب"، وذلك بعد زواج دام نحو 70 عاما.

وقال المتهم في بيان تلاه محاميه: "توليت رعاية زوجتي بأفضل ما يمكنني على مدار سنين".

ومن جهته، أكد المحامي أن موكله لم يتصرف بدافع الأنانية أو العداء، بل بدافع الحب.

وأشار إلى أنه كان الرجل يعتني بزوجته تقريبا على مدار الساعة، ولم يكن يتلقى مساعدة سوى من مركز اجتماعي مرتين أسبوعيا.

وكان الرجل يشعر باليأس، لأن رعاية زوجته أجهدته ولم يكن يريد لها أن تذهب إلى دار رعاية المسنين واتفقا على الموت معا.

وحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهم في 3 تشرين الثاني 2019 بقتل زوجته خنقا بالبطانية.

ويفترض الادعاء أيضا أن الرجل تصرف بدافع اليأس لأنه وزوجته لم يستطيعا إقامة حياة مشتركة في صحة واستقلال ومن ثم فشلت محاولة انتحار الرجل بعدما قتل زوجته.

وقال المدعي العام: إن الرجل يجب أن يحاسب بتهمة ضرب أفضى إلى موت دون اعتباره قاتلا، مشيرا إلى أنه يرجح وجود حالة اكتئاب حاد وراء الجريمة وأنه يميل بسبب ذلك إلى أن المسؤولية الجنائية للمتهم منقوصة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2020-11-12
21:28 | 2020-11-12
21:00 | 2020-11-12
18:00 | 2020-11-12
15:00 | 2020-11-12
09:00 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website