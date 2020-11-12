بالفيديو... سعوديون يوثقون مشاهد مذهلة للأمطار والبرد في حائل

تبارى سعوديون في التقاط صور للأمطار الغزيرة والبرد بمدينة حائل شمال غربي المملكة. وغطت أمطار غزيرة وبرد المناطق الصحراوية بمدينة حائل في الأيام الأخيرة، وهي منطقة يكون فيها الطقس جافا وحارا معظم أيام السنة.

واحتشد سعوديون هناك لتصوير الأحوال الجوية غير المعتادة، ومن بينهم عاشقا الطبيعة راشد الحربي وبندر الحواس. وانطلق الحربي والحواس، وكلاهما ممن يستمتعون بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، لتصوير المطر لمتابعيهما على الإنترنت.

وفي اللقطات التي صوراها شوهدت كميات ضخمة من المياه تتدفق فوق أراض رملية تكون جافة في العادة بحائل.