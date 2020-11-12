اكتشاف واحدة من أكبر الماسات في التاريخ... إليكم التفاصيل!

أعلنت شركة تعدين الماس الكندية لوكارا دياموند، عن اكتشاف واحدة من أكبر قطع الماس في التاريخ الحديث، تزن 988 قيراطا داخل منجم في بوتسوانا.

واكتشفت الماسة الخام في منجم كاروي للماس الذي تملكه وتشغله شركة لوكارا دايموند، وهي شركة تعدين متخصصة في استخراج الألماس الكبير. ويمكن أن تكون رابع أكبر خمس ماسات ذات جودة عالية يتم اكتشافها على الإطلاق.

واستخرجت الماسة، التي يبلغ قياسها 67 × 49 × 45 ملم، في عملية التفريز المباشر للخام من منطقة في منجم مفتوح أدى مؤخرا إلى اكتشافات مجموعة من الماس تزن 273 و105 و83 و73 و69 قيراطا. A 998-carat rough diamond was discovered in Botswana https://t.co/oMuguaWO78 pic.twitter.com/C3ojHNxrSh — Forbes (@Forbes) November 11, 2020